Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Детали седьмого сезона Apex Legends показали в новом ролике

Мы уже всё знаем.
+
<b>RTX 3070 в Ситилинке</b>
<b>RTX 3070 в Регарде</b>
Крутая RTX 3090 за 200 000р - смотри что за зверь
Еще одна <b>RTX 3070 в продаже</b>

Новый сезон Apex Legends стартует уже совсем скоро. Разработчики показывали нам трейлер, посвящённый новой героине, попутно раскрывая кое-какие подробности о наполнении контентом. Видимо, прошлого ролика оказалось не совсем достаточно. У нас на очереди геймплейный трейлер, который более детально показывает и рассказывает, что будет в «Вознесении».

реклама

анонсы и реклама
3090 Gigabyte Aorus в Регарде
RTX 3090 MSI нереф в продаже
RTX 3090 нерефы в Ситилинке в большом колве
Нереф RTX 3090 в Регарде
Куча RTX 3090 в Compeo.ru
3090 Inno3D в продаже
Черная пятница с лютыми скидками УЖЕ в Ситилинке
Предложение дня на 18Tb Seagate Ironwolf

Итак, седьмой сезон для Apex Legends — он большой самый. Новый герой — девушка по имени Хорайзон. Она будет выступать на поле боя, орудуя тремя основными умениями. Самым сильным из них является «ульта», открывающая чёрную дыру, которая засасывает бойцов. Ещё одно умение — это пассивная способность, позволяющая быстрее приходить в себя после падения с большой высоты. Наконец, антигравитационная способность девушки позволяет поднимать персонажей над землёй и переносить их на более удобные позиции.

Теперь про карту. Как мы уже знаем, она называется Олимп, расположена высоко в небе. На карте присутствует больше аномалия «Разлом», с помощью которого можно телепортироваться в разные точки на карте. Для облегчения передвижения по «Олимпу» игрокам выдадут «Трезубец» — специальный транспорт. На его платформах можно будет устанавливать гаджеты.

реклама

реклама

С выходом седьмого сезона стартует также новый рейтинговый сезон, а свежий боевой пропуск порадует обилием различных виртуальных «плюшек»-наград. Ну, всё как мы любим. Наконец, с выходом «Вознесения» в Apex Legends появятся клубы. Это инструмент для создания небольшого сообщества, в которое может войти до 30 человек. Сама игра после старта седьмого сезона выходит дополнительно в Steam, с чем мы тамошних пользователей и поздравляем.

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

apex legends
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Детали седьмого сезона Apex Legends показали в новом ролике
+
Ubisoft показала, как Watch Dogs Legion выглядит на Xbox Series X
4
Началась открытая «бета» Black Mesa Definitive Edition
+
Из-за Cyberpunk 2077 разработчики Everspace 2 решили перенести ранний релиз проекта на январь
2
«Заслужить место в Вальгалле»: кинематографический трейлер Assassin’s Creed Valhalla
6
Около 10 минут свежего геймплея Spider-Man Miles Morales
3

Интересные материалы

Тестирование видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3070: еще один бестселлер
27 октября 2020 204
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 8 тысяч рублей: октябрь 2020
28 октября 2020 32
Тестирование процессоров Core i7-10700КF, Core i7-9700КF и Ryzen 7 3800ХТ в актуальных играх
21 октября 2020 46
Тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре Horizon Zero Dawn
27 октября 2020 35
Обзор и тестирование корпуса Fractal Design Define 7 XL
17 октября 2020 83
Обзор и тестирование видеокарты ASUS ROG Strix GeForce RTX 3070 OC (ROG-Strix-RTX3070-O8G-Gaming)
29 октября 2020 104

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Необычные серийные компьютерные кулеры и вентиляторы - Xigmatek, Zalman, ZEROtherm. Часть 7
13
Обзор и тестирование видеокарты ASUS ROG Strix GeForce RTX 3070 OC (ROG-Strix-RTX3070-O8G-Gaming)
103
Битва процессоров: Core i3-9100F VS Ryzen 5 1400 в связке с видеокартой GeForce RTX 2070 Super
20
Сводное тестирование четырех поколений процессоров в играх Assassin's Creed Origins и Assassin's Creed Odyssey
17
Обзор и тестирование видеокарты Palit GeForce RTX 3070 GamingPro OC
16
Обзор и тестирование 10-ти шутеров на системе i5-4690К+ EVGA GTX 1070 FTW
29
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 3070 Gaming X Trio
6
Обзор и тестирование смартфона Philips Xenium S266
12
ANNO 1800 — доводим одну из лучших стратегий до идеала модами
3
Ретробенчмаркинг — GeForce 8800 GTS (G92)
+

Сейчас обсуждают

JCDanton
22:29
Клим Саныч, не души, дай поиграть сначала!)
«Заслужить место в Вальгалле»: кинематографический трейлер Assassin’s Creed Valhalla
Никита Гривин
22:27
Да,знаешь когда у тебе более 400 маршрутов ,и куча дефецитов, а 300000 жителей просят кушац ,начинает сильно надоедать , и именно для таких людей ,они и сделаны .Тем более никто не заставляет тебя уст...
ANNO 1800 — доводим одну из лучших стратегий до идеала модами
Gonshik
22:23
Потому что такой скрин был всегда на всех анонсах и всегда врал.
Свежие результаты тестов Radeon RX 6000, GeForce RTX 3090, 3080 и 2080 Ti на сводном графике
Gonshik
22:22
Только конченые дебилы могут неделю фапать на один ничего не значащий скрин.
Свежие результаты тестов Radeon RX 6000, GeForce RTX 3090, 3080 и 2080 Ti на сводном графике
Владимир
22:22
Я верю в силу столбиков. хотя обычно не размер главное а умение пользоваться (ну там настроички подкрутить), каждый раз рост столбика завораживает. а когда 3090 обходит которая сейчас почти 2к зеленых...
Свежие результаты тестов Radeon RX 6000, GeForce RTX 3090, 3080 и 2080 Ti на сводном графике
callofwild
22:21
Ну если для тебя это служит утешением, то пусть так, но я не понимаю, что может измениться с появлением карт в продаже. Точнее, я не понимаю, зачем красным именно в этой ситуации сейчас такой вброс
Свежие результаты тестов Radeon RX 6000, GeForce RTX 3090, 3080 и 2080 Ti на сводном графике
xenomorph1024
22:21
им только ледоруб поможет..
США и Европа без России освоят Луну
SpeedT
22:21
Минималку обычно в дополнение указывают. А рекламные слайды (любые компании) используют для среднего ФПС. Тем более, что если бы была минималка или максималка - это точно бы указали, потому что это не...
Radeon RX 6900 XT обходит GeForce RTX 3090 по производительности в самых свежих игровых тестах AMD
Махмуд Скорострелов
22:19
От этих столбиков уже в глазах рябит. Неужели вы думаете что в них кто-то верит?
Свежие результаты тестов Radeon RX 6000, GeForce RTX 3090, 3080 и 2080 Ti на сводном графике
Зеновий Радеонович
22:18
Пестрое, блестящее убожество.
Ubisoft показала, как Watch Dogs Legion выглядит на Xbox Series X
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем