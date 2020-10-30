Детали седьмого сезона Apex Legends показали в новом ролике
Новый сезон Apex Legends стартует уже совсем скоро. Разработчики показывали нам трейлер, посвящённый новой героине, попутно раскрывая кое-какие подробности о наполнении контентом. Видимо, прошлого ролика оказалось не совсем достаточно. У нас на очереди геймплейный трейлер, который более детально показывает и рассказывает, что будет в «Вознесении».
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Итак, седьмой сезон для Apex Legends — он большой самый. Новый герой — девушка по имени Хорайзон. Она будет выступать на поле боя, орудуя тремя основными умениями. Самым сильным из них является «ульта», открывающая чёрную дыру, которая засасывает бойцов. Ещё одно умение — это пассивная способность, позволяющая быстрее приходить в себя после падения с большой высоты. Наконец, антигравитационная способность девушки позволяет поднимать персонажей над землёй и переносить их на более удобные позиции.
Теперь про карту. Как мы уже знаем, она называется Олимп, расположена высоко в небе. На карте присутствует больше аномалия «Разлом», с помощью которого можно телепортироваться в разные точки на карте. Для облегчения передвижения по «Олимпу» игрокам выдадут «Трезубец» — специальный транспорт. На его платформах можно будет устанавливать гаджеты.
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С выходом седьмого сезона стартует также новый рейтинговый сезон, а свежий боевой пропуск порадует обилием различных виртуальных «плюшек»-наград. Ну, всё как мы любим. Наконец, с выходом «Вознесения» в Apex Legends появятся клубы. Это инструмент для создания небольшого сообщества, в которое может войти до 30 человек. Сама игра после старта седьмого сезона выходит дополнительно в Steam, с чем мы тамошних пользователей и поздравляем.
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