До пришествия консолей нового поколения остаётся совсем немного времени, и сегодня Ubisoft решила продемонстрировать всем желающим, как будет выглядеть на одной из таких новых консолей — Xbox Series X — её передовой экшен Watch Dogs Legion. Так, игра радует высоким уровнем графического исполнения и применением отражений на базе трассировки лучей. Выглядит всё настолько технологично, что даже трудно поверить в то, что консоль на такое способна.

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Релиз Watch Dogs Legion состоялся вчера, 29 октября, на PC, Xbox One и PlayStation 4. До Xbox One игра доберётся 10 ноября, а до PlayStation 5 — 12 ноября.