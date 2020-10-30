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Около 10 минут свежего геймплея Spider-Man Miles Morales

«Паучка» здесь приодели. Да так, что глаза заболели.
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Создатели Spider-Man Miles Morales опубликовали 10-минутное видео с игровым процессом своего творения. Видео не простое: в нём Майлза приодели в костюм из анимационного фильма «Человек-паук: Через вселенные», причём анимации движения «Паука» в этом костюме также становятся «мультипликационными», то есть, с до боли в глазах низкой частотой кадров.

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Специальный облик можно будет получить в игре, однако предзаказчикам Spider-Man Miles Morales его предоставят сразу и автоматически.

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Напомним, что Spider-Man Miles Morales выйдет 12 ноября на PlayStation 5 и PlayStation 4.

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