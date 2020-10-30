Живописные виды Южной Америки в новом трейлере Microsoft Flight Simulator
Microsoft продолжает периодически публиковать посвящённые Microsoft Flight Simulator геймплейные видеоролики из цикла «Вокруг света». Темой сегодняшнего видео стала Южная Америка. Нам показали наиболее живописные локации: от природных до рукотворных красот. Подобные видеоролики особенно ценны в связи с невозможностью в эти крайне неспокойные времена безопасно попутешествовать «вживую».
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Microsoft Flight Simulator вышел в конце лета и заслуженно получил очень высокие оценки как профессиональных журналистов, так и конечных пользователей.
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