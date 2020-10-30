Microsoft продолжает периодически публиковать посвящённые Microsoft Flight Simulator геймплейные видеоролики из цикла «Вокруг света». Темой сегодняшнего видео стала Южная Америка. Нам показали наиболее живописные локации: от природных до рукотворных красот. Подобные видеоролики особенно ценны в связи с невозможностью в эти крайне неспокойные времена безопасно попутешествовать «вживую».

реклама

анонсы и реклама 3090 Gigabyte Aorus в Регарде RTX 3090 MSI нереф в продаже Нереф RTX 3090 в Регарде 3090 Inno3D в продаже Черная пятница с лютыми скидками УЖЕ в Ситилинке RTX 5000 - 16Gb, 173 т.р. в Ситилинке Предложение дня на 18Tb Seagate Ironwolf RTX 4000 за 78 т.р. в Регарде Лютая скидка на 2080 Gigabyte Aorus в Регарде RTX 2060 дешевеет перед приходом 3ххх

Microsoft Flight Simulator вышел в конце лета и заслуженно получил очень высокие оценки как профессиональных журналистов, так и конечных пользователей.