Codemasters решила напомнить всем любителям гонок о том, что до выхода раллийного симулятора DiRT 5 осталась ровно неделя, и опубликовала соответствующий релизный трейлер, в котором, в общем-то, нет ничего нового: уже знакомые трассы и стандартный игровой процесс.

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DiRT 5 выйдет 6 ноября на PC и консолях прошлого поколения. До консолей поколения нового игра докатится 10 и 12 ноября на Xbox Series и PlayStation 5 соответственно. На новых консолях DiRT 5 должна работать в разрешении 4K, с частотой кадров в 120 fps, а также радовать высокими скоростями загрузки.