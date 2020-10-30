Самое полное издание Borderlands 3 выйдет уже в следующем месяце
Разработчики из Gearbox Software посчитали, что «супер-делюкс»-издания Borderlands 3 явно недостаточно, поэтому представили вниманию общественности «ультимативный» вариант, который поступит в продажу уже 10 ноября.
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В состав Borderlands 3 Ultimate Edition войдут: базовая игра, два набора косметического контента, два сезонных пропуска с дополнениями, а также бонусный «делюксовый» контент.
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Стоит отметить, что технически второй сезонный пропуск вступит в силу тоже десятого ноября: именно в этот день выйдет первое из запланированных в его составе дополнений — Arms Race («Гонка вооружений»). Запись игрового процесса дополнения прилагается.
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Помимо Arms Race в составе второго сезонного пропуска находится ещё одно дополнение, однако его релиз состоится лишь весной будущего года.
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