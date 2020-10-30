Вчера вечером песочница Teardown, главной особенностью которой является то, что здесь можно эффектно разрушить всё что угодно, появилась в Steam по программе раннего доступа. Как и следовало ожидать после анонса и нескольких предварительных геймплейных трейлеров, проект получил признание в игровом сообществе: средний пользовательский рейтинг новинки в Steam составляет 96 %, что, вообще-то, большая редкость и, своего рода, показатель качества.

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На момент публикации данной заметки Teardown находилась на третьем месте в Steam по уровню продаж, уступая лишь Phasmophobia и полным изданием Sekiro Shadows Die Twice, но опережая Hades и Red Dead Redemption 2.

Хотя Teardown и позиционируется как песочница, в которой можно (и нужно) развлекать себя самому, но на деле у игры имеется сюжетная линия, по которой мы играем за бедолагу, чья компания в долгах как в шелках. Чтобы расплатиться с долгами, нам приходится заниматься всё менее и менее законными видами деятельности и работать на очень подозрительных заказчиков.