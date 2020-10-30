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Тодд Говард из Bethesda рассказал о своём отношении к Microsoft, важности онлайн-сервисов и многом другом

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Директор Bethesda Game Studios Тодд Говард дал большое интервью уважаемому изданию GamesIndustry.biz, где в деталях рассказал о сделке с Microsoft, отношению к сервисам редмондцев и многом другом.

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Начнём с того, что сам факт покупки ZeniMax компанией Microsoft стал шоком и неожиданностью не только для игроков и всей индустрии, но и для коллег Тодда. В любом случае, плотное сотрудничество компаний длится уже не первое десятилетие, поэтому все были воодушевлены сделкой. Напомним, та же The Elder Scrolls: Morrowind выходила не только на PC, но и на оригинальной Xbox, поэтому дружба Bethesda с игровыми платформами Microsoft длится дольше, чем кажется.

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Ещё один важный момент — издательская деятельность ZeniMax. Для компании было важно сохранить её, не смотря на тот факт, что она вошла в игровое подразделение Xbox. Эта привилегия была сохранена, чего не скажешь о других студиях, купленных Microsoft.

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Тодд Говард также положительно высказался насчёт Game Pass. По мнению разработчика, это должно наилучшим образом сказаться на окупаемости одиночных проектов. Тут самое время вспомнить о Prey и Dishonored 2 — проекты были хорошо восприняты публикой, но с продажами дела у них обстояли плохо. Такие сервисы, как Game Pass, позволят одиночным проектам быстрее окупаться, ведь они будут иметь равные шансы с сетевыми шутерами. Грядущие Starfield и The Elder Scrolls VI с первого дня будут доступны для прохождения в подписочном сервисе от Microsoft.

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В рамках интервью была затронута и тема выхода проектов на консолях от Sony. В данный момент Microsoft и Bethesda ещё обсуждают, на каких консолях будут выходить новые игры студии. Будем надеяться, что владельцев PlayStation 5 не обделят вниманием. Временная эксклюзивность — пожалуйста. Такое уже было с Morrowind, равно как и Oblivion тоже сначала выходила на Xbox 360. Но до полного эмбарго дело, надеемся, не дойдёт.

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