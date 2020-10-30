Как и было обещано ещё на прошлой неделе, несколько часов назад Total War Saga Troy получила ставшее уже традиционным для серии Total War «кровавое» дополнение под названием Blood & Glory. Дополнение платное и обойдётся игрокам, желающим добавить «красок» в игровой процесс, в 129 рублей.

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После установки Blood & Glory кровь в игре начнёт окрашивать доспехи, лошадей и колесницы, вода (в том числе в реках) в месте жестоких побоищ начнёт принимать багровый цвет, а сами бойцы будут подвержены расчленению и обезглавливанию. В общем, суровая средневековая война во всём своём проявлении.

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Напомним, что Total War Saga Troy вышла в свет в середине августа и в течение первых суток распространялась бесплатно через Epic Games Store, благодаря чему пользовательская база проекта почти моментально составила 7,5 миллионов игроков.