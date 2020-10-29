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Call of Duty Black Ops Cold War: подробные системные требования и трейлер PC-версии

175 Гбайт на диске — минимум.
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Activision совместно с Treyarch наконец-то соизволили ознакомить PC-сообщество с системными требованиями Call of Duty Black Ops Cold War, релиз которой состоится уже через пару недель. Отметим, что Activision «подглядела» у Ubisoft схему публикации системных требований, поэтому получилось всё очень подробно и предельно чётко.

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Разработчики сразу сообщили, что при желании игроки смогут отдельно устанавливать мультиплеерный режим, который займёт 50 Гбайт на накопителе. Установка всех игровых режимов же потребует освободить аж 175 Гбайт — и это на старте продаж игры.

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Системные требования разбиты на пять категорий, поэтому перейдём сразу к делу. Минимальные требования:

  • процессор Intel Core i3-4340 или AMD FX-6300;
  • 8 Гбайт оперативной памяти;
  • видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 670/GTX 1650 или AMD Radeon HD 7950;
  • 50/175 Гбайт свободного пространства на накопителе для мультиплеера/всех режимов соответственно;
  • 64-разрядная операционная система Windows 7 SP1 или Windows 10 (1803 или более новая).

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Рекомендованные требования (60 fps в большинстве ситуаций на средних настройках качества):

  • процессор: Intel Core i5-2500K или AMD Ryzen 5 1600X;
  • 12 Гбайт оперативной памяти;
  • видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 970/GTX 1660 Super или AMD Radeon R9 390/RX 580;
  • 175 Гбайт свободного пространства на накопителе;
  • 64-разрядная операционная система Windows 10 с последними обновлениями.

Рекомендованные требования для игры с трассировкой лучей:

  • процессор: Intel Core i7-8700K или AMD Ryzen 1800X;
  • 16 Гбайт оперативной памяти;
  • видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 3070;
  • 175 Гбайт свободного пространства на накопителе;
  • 64-разрядная операционная система Windows 10 с последними обновлениями.

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«Соревновательные» требования (для игры с высокой частотой кадров на мониторах с высокой частотой обновления):

  • процессор: Intel Core i7-8700K или AMD Ryzen 1800X;
  • 16 Гбайт оперативной памяти;
  • видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1080/RTX 3070 или AMD Radeon RX Vega 64;
  • 175 Гбайт свободного пространства на накопителе;
  • 64-разрядная операционная система Windows 10 с последними обновлениями.

«Ультра RTX»-требования (для игры с разрешением 4K с высокой частотой кадров и с трассировкой лучей):

  • процессор: Intel Core i9-9900K или AMD Ryzen 3700X;
  • 16 Гбайт оперативной памяти;
  • видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 3080;
  • 250 Гбайт свободного пространства на накопителе;
  • 64-разрядная операционная система Windows 10 с последними обновлениями.

Вместе с тем Activision опубликовала посвящённый PC-версии игры видеоролик, в котором рассказывает об особенностях «старшей» версии Call of Duty Black Ops Cold War.

Релиз игры, напомним, состоится 13 ноября на всех актуальных платформах, в том числе и нового поколения.

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