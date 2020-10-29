Far Cry 6 и Rainbow Six Quarantine выйдут не раньше второй половины будущего года
Компания Ubisoft решила отложить релизы Far Cry 6 и Rainbow Six Quarantine: соответствующая информация появилась в финансовом отчёте издателя. Проекты должны выйти только в будущем финансовом году, который стартует после 1 апреля 2021 года и длится до конца марта 2022 года. Вы, конечно, можете не верить, но причины переноса указываются донельзя стандартные — пандемия. Собственно, никто и не говорил, что обе указанные игры выйдут в самом ближайшем будущем: осенняя линейка релизов издателя заполнена, никаких сюрпризов.
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Напомним, изначально Far Cry 6 планировалась к выходу в феврале будущего года, А вот статус Rainbow Six Quarantine долгое время оставался неопределённым — игра даже приблизительной даты релиза не имела.
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Всё в том же отчёте указывается, что квартальная выручка компании выросла на 8,5% по сравнению с прошлым годом, а если говорить о продажах, то 86% от всей выручки приходится на цифровые версии.
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