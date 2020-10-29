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Трейлер к скорому выходу дополнения Destiny 2 Beyond Light

Борьба света с тьмой — это весьма оригинальная концепция.
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До выхода дополнения Beyond Light («За гранью света») осталось меньше двух недель, и по такому поводу разработчики из Bungie решили заранее представить нашему вниманию соответствующий трейлер, в котором вкратце рассказывается, где, с кем и как предстоит сражаться игрокам.

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События дополнения Beyond Light разворачиваются на Европе, покрытом снегом и льдом спутнике Юпитера, где обосновалась предводительница падших Эрамис, одержимая идеей возвращения былой славы своему народу. С релизом дополнения в Destiny 2 появятся новые виды оружия, брони и снаряжения, а также уникальные для каждого из игровых классов стазисные способности.

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Сейчас обсуждают

ego0550
19:00
Такие же сопли были раньше во всяких НФС и без лучей.
Релизный трейлер Watch Dogs Legion посвятили трассировке лучей
cibershot
18:59
Опять распаяли ноутбучный проц в настольный сокет на древнем тех процессе?
Intel поделилась деталями о CPU Rocket Lake-S — двузначный прирост IPC, DDR4-3200, 20 линий PCIe 4.0
Me4tatelI&gt;
18:58
выходит то выходит но чтобы реально не хватало pci express3 такое есть? не считая маркетинговых картинок графиков nvme ssd для видеокарт вроде еще в pci express3 не упирается особо конечно это не знач...
Intel поделилась деталями о CPU Rocket Lake-S — двузначный прирост IPC, DDR4-3200, 20 линий PCIe 4.0
Зю
18:57
Мифический IPC за счёт бесконечного конвеера, как было с Пентиум 4?)
Intel поделилась деталями о CPU Rocket Lake-S — двузначный прирост IPC, DDR4-3200, 20 линий PCIe 4.0
RangerXP
18:55
Уорхол - Рефреш Зен3. Не думаю, что там будет много изменений, но +5-10% точно добавится, что сведет на нет прибавку рокетлейков в борьбе против Райзенов.
Intel поделилась деталями о CPU Rocket Lake-S — двузначный прирост IPC, DDR4-3200, 20 линий PCIe 4.0
Andri Klin
18:53
Я такого не умею. А вы мастер в вытягивании залуп? У кого? И как, вкусные?
Игровой Ryzen 7 5800X показал спорный результат в тесте CPU-Z – на 10% быстрее Core i9-10900К
oldschoolgamer
18:53
Ну вот уже SSD PCI-E4 выходят, а в intel он тупо не поддерживается, видеокарты новые опять же. Зачем сейчас брать Intel с PCI-E 3, если на нем direct-storage и RTX IO не будет работать как надо.
Intel поделилась деталями о CPU Rocket Lake-S — двузначный прирост IPC, DDR4-3200, 20 линий PCIe 4.0
Me4tatelI&gt;
18:52
он еще выйти должен что там будет в отличии от zen3? pci express 5?
Intel поделилась деталями о CPU Rocket Lake-S — двузначный прирост IPC, DDR4-3200, 20 линий PCIe 4.0
cupgrn
18:52
Это ад - лужи с лучами в виде жидкого металла , а не воды . То есть лужи из ртути , а не воды получаются . Где вы видели вечером , чтобы вода настолько блестела. Машины натертые все до идеального бле...
Релизный трейлер Watch Dogs Legion посвятили трассировке лучей
Panzerkampfwagen
18:51
я на карту коплю)))))
Итоговые результаты Radeon RX 6000, GeForce RTX 30 и RTX 2080 Ti в 10 играх на одном графике
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