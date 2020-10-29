До выхода дополнения Beyond Light («За гранью света») осталось меньше двух недель, и по такому поводу разработчики из Bungie решили заранее представить нашему вниманию соответствующий трейлер, в котором вкратце рассказывается, где, с кем и как предстоит сражаться игрокам.

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События дополнения Beyond Light разворачиваются на Европе, покрытом снегом и льдом спутнике Юпитера, где обосновалась предводительница падших Эрамис, одержимая идеей возвращения былой славы своему народу. С релизом дополнения в Destiny 2 появятся новые виды оружия, брони и снаряжения, а также уникальные для каждого из игровых классов стазисные способности.

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Аддон поступит в продажу 10 ноября.