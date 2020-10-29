Ролевой киберпанк-экшен The Ascent выйдет только в следующем году
Ролевой экшен The Ascent в киберпанковом сеттинге был представлен весной с намерением выйти до конца года. Но, увы, не сложилось: несколько часов назад разработчики проекта из Neon Giant объявили о переносе выхода The Ascent на 2021 год. Причину переноса релиза девелоперы назвать не соизволили.
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Действие The Ascent разворачивается в городе Велес, в котором всем (и всеми) заправляет могущественная корпорация Ascent Group. На момент начала событий игры корпорация внезапно прекращает функционировать, в результате чего выходят из строя системы безопасности, а в городе начинает твориться хаос с переделом собственности и попытками многочисленных группировок захватить власть. Нашему герою, являющемуся собственностью Ascent Group предстоит остановить беспредел и разобраться в причинах случившегося.
Проект предполагает как одиночное, так и совместное прохождение с участием до четырёх игроков.
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