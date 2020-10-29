С современными ценами на игры, которые в новом поколении норовят подняться, подписные сервисы за вполне демократичные суммы, в частности, Xbox Game Pass, становятся неплохим подспорьем. И теперь игроки потихоньку начинают переживать, предчувствуя скачок цен и на подписки. Но в небольшом интервью подкасту Dropped Frames руководитель игрового подразделения Microsoft Фил Спенсер заявил, что компания не собирается повышать цены на подписку.

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По словам Спенсера, Microsoft довольна положением Game Pass, а сам сервис в настоящее время полностью устойчив с точки зрения бизнес-модели. Прогнозировать развитие Xbox Game Pass на годы вперёд Спенсер не решается, но отмечает, что подписка должна стать одной из опций для игрока — переводить всех на подписную модель в планы Microsoft не входит.

Как считает Спенсер, само наличие возможности играть по подписке позволяет Microsoft идти на риск и добавлять в подписку игры, будущее которых с традиционной моделью распространения было бы туманным.

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На данный момент подписка Xbox Game Pass обходится игрокам в $10 в месяц за базовую версию и в $15 в месяц — за версию Ultimate с включенной в неё Xbox Live Gold.