Над Halo Infinite сгущаются тучи — игра потеряла второго геймдиректора
Если верить информации издания Bloomberg, то команда разработки экшена-долгостроя Halo Infinite потеряла ещё одного ключевого сотрудника. Речь идёт о директоре разработки Крисе Ли. За последние два года это второй «топ» студии, решивший отказаться быть причастным к созданию игры. Причём, Ли сменил на руководящем посту первого ушедшего «топа».
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Мы напомним, что последняя публичная демонстрация Halo Infinite прошла, мягко говоря, не очень. Это заведомо устаревший в визуальном плане проект, над моделями его героев и объектами окружения не смеялся только ленивый.
В геймплейном плане всё тоже без откровений — обычный Halo, который вполне бы хорошо смотрелся на Xbox 360. После этой демонстрации в рамках специального мероприятия от Microsoft вовлечённость Криса Ли в процесс разработки была снижена. Зато сейчас издатель привлёк Джо Стейтена — легендарного разработчика, приложившего руку почти ко всем проектами серии Halo. Он занимается доводкой одиночного режима. А за сетевой режим отвечает Пьер Хинтце, но его имя вам вряд ли что скажет.
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Даты релиза у Halo Infinite пока нет. Кажется, игру ждут ещё долгие месяцы доводки, улучшений визуальной части и прочего. Хорошо ли это, когда руководители разработки покидают студию, узнаем только после релиза. В конце концов, на их место приходят не менее опытные люди, которые знают про Halo очень много.
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