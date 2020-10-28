Ровно два месяца назад — 28 августа — постапокалиптическая ролевая игра Wasteland 3 поступила в продажу. За этот небольшой промежуток времени с игрой успели ознакомиться уже миллион человек, о чём сегодня официально сообщили разработчики и опубликовали специальный короткометражный ролик. В нижеуказанном видео выживший человек садится в попутку, которая оказывается вовсе не спасительным грузовиком, на который он рассчитывал. Во избежание «спойлеров» дальше смотрите сами.

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Wasteland 3 доступна на PC и консолях текущего поколения. Игра получила высокие пользовательские оценки.