«Тёплый» приём в городе Олимп в трейлере седьмого сезона Apex Legends
Respawn Entertainment опубликовала трейлер грядущего седьмого сезона Apex Legends, в рамках которого мы знакомимся с характером и способностями нового персонажа — доктора Мэри Сомерс — а также любуемся красотами Олимпа, которым здесь назвали большой парящий в небесах город. Также в ролике запечатлён транспорт «Трезубец», в который могут поместиться водитель и два пассажира, способные во время езды отстреливать оппонентов.
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Седьмой сезон в Apex Legends стартует уже через неделю — 4 ноября. В тот же день популярная королевская битва появится в продаже в Steam.
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