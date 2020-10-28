Respawn Entertainment опубликовала трейлер грядущего седьмого сезона Apex Legends, в рамках которого мы знакомимся с характером и способностями нового персонажа — доктора Мэри Сомерс — а также любуемся красотами Олимпа, которым здесь назвали большой парящий в небесах город. Также в ролике запечатлён транспорт «Трезубец», в который могут поместиться водитель и два пассажира, способные во время езды отстреливать оппонентов.

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Седьмой сезон в Apex Legends стартует уже через неделю — 4 ноября. В тот же день популярная королевская битва появится в продаже в Steam.