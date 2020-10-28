Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

No Man’s Sky получила крупное графическое обновление под «некстген»

Космические путешествия стали ещё атмосфернее.
+
РУХНУЛА цена RTX 2070 - надо брать
Черная пятница с лютыми скидками УЖЕ в Ситилинке
RTX 5000 - 16Gb, 173 т.р. в Ситилинке

Студия Hello Games тоже не сидела в сторонке и воспользовалась возможностью объявить о графическом обновлении своего космосима No Man’s Sky, которое так и назвали — Next Generation. До консолей нового поколения обновление доберётся одновременно с их релизами; PC-версию также улучшат. Видеоролик, демонстрирующий разницу в картинке, прилагается.

реклама

анонсы и реклама
Предложение дня на 18Tb Seagate Ironwolf
Лютая скидка на 2080 Gigabyte Aorus в Регарде
Корпус за 88 тр - смотри что за зверь
RTX 2060 дешевеет перед приходом 3ххх
Лютая скидка на 2080 Gigabyte Aorus в Регарде
Цена на память снижена в 2 раза в Регарде - везде дороже
-30% на HDD Fujitsu в Регарде
<b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже в Ситилинке

В обновлённой версии игры игроков встретит более плотная растительность на планетах, текстуры высокого разрешения, более высокая детализация геометрии, новые богатые возможности в строительстве базы, поддержка мультиплеера на 32 игрока, кроссплей, работа в разрешении 4K и при 60 кадрах в секунду, а также поддержка многих специальных функций для PlayStation вроде объёмного звука и VR.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

hello games no mans sky
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

No Man’s Sky получила крупное графическое обновление под «некстген»
+
Руководитель CD Projekt прокомментировал очередной перенос выхода Cyberpunk 2077
5
Без сюрпризов: Watch Dogs Legion получила в целом достойные оценки критиков
6
В Dying Light вновь стартовало событие-кроссовер с Left 4 Dead 2
+
Авторы ARK Survival Evolved показали, насколько лучше игра выглядит на Xbox Series X по сравнению с Xbox One
9
Riot показала забавный кинематографический трейлер League of Legends Wild Rift
+

Интересные материалы

Тестирование видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3070: еще один бестселлер
27 октября 2020 177
Тестирование процессоров Core i7-10700КF, Core i7-9700КF и Ryzen 7 3800ХТ в актуальных играх
21 октября 2020 44
Тестирование процессоров Core i5-10600КF, Core i5-9600КF и Ryzen 5 3600ХТ в актуальных играх
15 октября 2020 23
Обзор и тестирование корпуса Fractal Design Define 7 XL
17 октября 2020 83
Тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре Horizon Zero Dawn
27 октября 2020 33
Тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре Iron Harvest
20 октября 2020 27

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

5 процессоров Intel и AMD, которые не стоит покупать в октябре 2020
68
10 мужских инструментов с AliExpress по низкой цене: мини циркулярка и ламельный фрезер с Ali
4
5 причин для покупки видеокарт AMD вместо NVIDIA
102
Тестирование видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3070: еще один бестселлер
177
Тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре Horizon Zero Dawn
33
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 8 тысяч рублей: октябрь 2020
15
Механическая клавиатура за 30$ не из Китая
62
Обзор материнской платы MSI MPG X570 Gaming Pro Carbon Wi-Fi по акции MSI Test Drive
11

Сейчас обсуждают

«HASH»
16:42
..издит
Руководитель CD Projekt прокомментировал очередной перенос выхода Cyberpunk 2077
Юра Репченко
16:41
Да будто бы не проходили ниразу такое от других игр.
Руководитель CD Projekt прокомментировал очередной перенос выхода Cyberpunk 2077
SpeedT
16:35
Так я перечислил разные игры: красные, зеленые, нейтральные. Тут же вся суть в подборке более и менее значимых ААА-продуктов.
AMD назвала 5 игр, которые примут участие в презентации Radeon RX 6000
Aleksei Byevich
16:33
А по итогу выйдет в 2021 году)))))))))
Руководитель CD Projekt прокомментировал очередной перенос выхода Cyberpunk 2077
owzod
16:33
выводы дилетанта)
Выясняем, что важнее для игр: много ядер или тактовая частота – Ryzen 3 3300X vs R5 2600 – Benchmark
Jack Reacher
16:31
Которых нет в магазинах
Третий квартал AMD завершила с самым широким ассортиментом ноутбуков в истории
Hiics Hiics
16:29
кибержданк
Cyberpunk 2077 не примет участие в церемонии The Game Awards 2020
Hiics Hiics
16:28
гебня уже запретила его еще до выхода так что не будет у вас старлинка
Высокоскоростной интернет от Илона Маска может появится уже к концу этого года
TasmaN
16:26
Игра с момента покупки не запускается, лучше бы это исправили, на форумах игры куча сообщений с этой ошибкой)))
Расширение Horizons для Elite Dangerous стало бесплатным для обладателей оригинала
Александр Элмо
16:25
Во будет ржач, если даже после всех переносов игра будет иметь проблемы с запуском и багами. Инвесторы думаю от такого будут в особом восторге. А шансы на такое развитие событий совсем не нулевые )))
Руководитель CD Projekt прокомментировал очередной перенос выхода Cyberpunk 2077
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем