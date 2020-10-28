Riot показала забавный кинематографический трейлер League of Legends Wild Rift
Осенью прошлого года Riot Games решила, что имеет смысл расширить влияние популярнейшей MOBA-игры League of Legends за пределы персональных компьютеров. Так на свет появился проект под названием League of Legends Wild Rift, предназначенный для мобильных устройств и консолей, и сегодня разработчики представили вниманию общественности забавный кинематографический трейлер проекта.
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Публикация трейлера параллельно ознаменовала начало открытого бета-тестирования League of Legends Wild Rift в некоторых странах Юго-Восточной Азии: Индонезии, Японии, Малайзии, Филиппинах, Сингапуре, Южной Корее и Таиланде. Вместе с тем разработчики опубликовали небольшой официальный трейлер игрового процесса «новинки».
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Релиз League of Legends Wild Rift должен состояться в декабре: изначально проект заглянет на мобильные платформы, а затем выйдет и на консолях.
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