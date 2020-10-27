Компания Electronic Arts определилось с датой FIFA 21 на консолях нового поколения. Новоявленные владельцы PlayStation 5 и Xbox Series смогут поиграть в виртуальный футбол только 4 декабря. Почему возникла такая задержка и популярная футбольная аркада не успевает к старту продаж некстгена — вопрос открытый.

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Зато мы точно знаем, что покупатели игры на PS4 и Xbox One получат возможность бесплатно перейти на новые системы. Также будет работать перенос сохранений. Electronic Arts в этом плане поступила на удивление очень порядочно. Весь прогресс, контент (монеты, игроки, FIFA Points, результаты матчей и многое другое) переносятся с PS4 на PS5 и обратно. Такая же схема актуальна и по отношению к консолям от Microsoft.

Но нужно понимать, что прогресс в остальных режимах, включая онлайн-сезоны, кооп-сезоны, клубы профи и карьеру, намертво закрепляется к консоли — тут переносов не случится.

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FIFA 21 уже доступна для покупки владельцам PC, Xbox One и PS4.