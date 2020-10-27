FIFA 21 выйдет на PS5 и Xbox Series только в декабре
Компания Electronic Arts определилось с датой FIFA 21 на консолях нового поколения. Новоявленные владельцы PlayStation 5 и Xbox Series смогут поиграть в виртуальный футбол только 4 декабря. Почему возникла такая задержка и популярная футбольная аркада не успевает к старту продаж некстгена — вопрос открытый.
реклама
Зато мы точно знаем, что покупатели игры на PS4 и Xbox One получат возможность бесплатно перейти на новые системы. Также будет работать перенос сохранений. Electronic Arts в этом плане поступила на удивление очень порядочно. Весь прогресс, контент (монеты, игроки, FIFA Points, результаты матчей и многое другое) переносятся с PS4 на PS5 и обратно. Такая же схема актуальна и по отношению к консолям от Microsoft.
Но нужно понимать, что прогресс в остальных режимах, включая онлайн-сезоны, кооп-сезоны, клубы профи и карьеру, намертво закрепляется к консоли — тут переносов не случится.
реклама
FIFA 21 уже доступна для покупки владельцам PC, Xbox One и PS4.
Теги
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила