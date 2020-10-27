Подписку Uplay+ переименовали в Ubisoft+
Игровые компании продолжают проводить ребрендинг своих сервисов с целью упрощения их запоминания и более лёгкой ассоциации с компанией-разработчиком. Сегодня, например, Ubisoft сообщила о том, что её подписной сервис Uplay+, представленный в начале сентября прошлого года, сменит название на Ubisoft+.
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Хотя название меняется, суть остаётся: за те же $14,99 (или 999 рублей) в месяц игроки будут получать неограниченный доступ к богатому перечню игр, в числе которых и грядущие релизы вроде Watch Dogs Legion, Assassin’s Creed Valhalla и Immortals Fenyx Rising. В настоящее время в Ubisoft+ насчитывается свыше сотни игр.
Ещё одна хорошая новость: 10 ноября бета-вариант Ubisoft+ станет доступен пользователям «облачного» сервиса Amazon Luna. До Google Stadia подписка тоже доберётся, но чуть позже.
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