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Apple поднимает цены в App Store для жителей России

Подорожают не только сами приложения, но и внутренние покупки.
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Компания Apple собирается в самое ближайшее время поднять цены в App Store для жителей России. На самом деле, ценны поднимутся ещё и в Бразилии, Колумбии, Индонезии и Южной Африке, но нас по вполне понятным причинам интересует только Россия. Компания объясняет своё решение изменением курса валют и налогов. И больше ничем. Изменения вступят в силу через несколько дней. Причём, коснётся оно не только цен на приложения, но также и на покупки внутри них.

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Если говорить, опять же, о России, то повышение цен можно назвать весьма значительным. Например, базовая цена выросла с 75 до 99 рублей. Если говорить о программах разных ценовых категорий, то теперь программы за 149 рублей будут стоить 179 рублей. Приложения по 229 рублей будут стоить 279 рублей, а 299 рублей превратятся в 379 рублей. В заключение стоит отметить, что изменения в ценах пока не затрагивают автоматически возобновляемые подписки. Но это пока.

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