Codemasters, которая сейчас вовсю готовится к релизу DiRT 5, неожиданно поделилась любопытной инфографикой своего предыдущего раллийного симулятора — DiRT Rally 2.0. По состоянию на сегодняшний день, число игроков, опробовавших данный проект, составляет девять миллионов. На достижение впечатляющего результата игре потребовалось более полутора лет: релиз DiRT Rally 2.0 состоялся в конце февраля прошлого года.

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В общей сложности игроки проехали более полутора миллиардов километров и завершили без малого 200 миллионов заездов. Наиболее популярными локациями стали Новая Зеландия, Испания и Польша, а самыми популярными машинами — Mini Cooper S и Audi S1 EXS RX Quattro.

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Пользуясь случаем, хотелось бы напомнить, что DiRT 5 выйдет 6 ноября на PC и консолях прошлого поколения, 10 ноября на Xbox Series и 12 ноября — на PlayStation 5.