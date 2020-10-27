Разработчики из Respawn Entertainment совместно с Electronic Arts раскрыли информацию касательно седьмого сезона Apex Legends, который получил название «Восхождение». По такому случаю нам представили новый трейлер, посвящённый новому персонажу.

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Итак, по содержимому седьмого сезона. В первую очередь, нас ждёт новая легенда — доктор Мэри Сомерс, известная также под именем Горизонт. По здешней легенде, основная специальность у персонажа — астрофизика. Она сумела выбраться из чёрной дыры и познать силу гравитации. Собственно, это самым прямым образом сказывается на наборе её основных умений.

Ещё одно нововведение режима — новая карта. Это город Олимп, расположенный высоко в небе. Для передвижения по городу используется транспорт «Трезубец».

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С выходом седьмого сезона в Apex Legends появятся система клубов для поиска единомышленников и создания сообществ. А новый боевой пропуск включит в себя более сотни наград. С выходом седьмого сезона также стартует новый рейтинговый сезон, а сама Apex Legends выходит в Steam.

Сезон «Восхождение» стартует в игре 4 ноября.