Разработчики из One More Level решили опубликовать запускающий видеоролик киберпанкового слэшера Ghostrunner не за неделю, и не за месяц до релиза, как это зачастую делают современные девелоперы и издатели, а всего за несколько часов до события. В данном видеоролике у нашего героя что-то явно пошло не по плану.

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События Ghostrunner разворачиваются в антиутопическом будущем в городе-башне Дхарма, власть в котором захватил тиран Ключник. Отличительной особенностью Ghostrunner является геймплейная механика «один удар — одна смерть», придающая игре не только реалистичности, но и динамичности, что невероятно важно для проекта в данном жанре.

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Сегодня Ghostrunner выйдет на PC и консолях прошлого поколения; версии для «некстгена» появятся только в следующем году.