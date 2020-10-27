Как и было объявлено ранее, 26 октября спало эмбарго на публикацию роликов и проведение трансляций по игре Watch Dogs Legion. В Сети начали появляться первые материалы от ведущих игровых изданий, которые мы здесь и размещаем. Ролики от блогеров тоже имеются, они позволяют оценить разные аспекты геймплея новой Watch Dogs.

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Есть и целые прохождения вступительной части, есть ролик с разбором NPC, доступных для вербовки, и кое-что ещё. Далее проще всего ориентироваться по названиям роликов. Например, в 14-минутном ролике от IGN запечатлено начало игры.

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Напомним, Watch Dogs Legion представляет собой проект, где главным героем может чуть ли не каждый прохожий, только перед этим с ним нужно будет поработать. С примерами доступных персонажей можно ознакомиться вот в этом ролике.

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Оценить масштабы виртуального Лондона можно, просмотрев данный ролик. В нём карта мира игры тщательным образом изучается и показывается зрителю.

Геймплей в условиях открытого мира тоже не поленились записать. Есть видео, с помощью которого можно попытаться оценить старания разработчиков по части моделирования жизни в виртуальном Лондоне.

Если вам и этого покажется мало, то более двух часов настоящего игрового процесса Watch Dogs Legion, записанные на видео с разрешением 4K точно помогут разобраться, что к чему. Так скоро и игру можно будет «пройти» на YouTube.

Сама она должна поступить в продажу 29 октября на всех актуальных платформах.