Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Море нового геймплея Watch Dogs Legion

Так и игру можно пройти на YouTube.
+
RTX 3090 в продаже - смотри ЦЕНУ и каменты
Лютая скидка на 2080 Gigabyte Aorus в Регарде
Предложение дня на 18Tb Seagate Ironwolf

Как и было объявлено ранее, 26 октября спало эмбарго на публикацию роликов и проведение трансляций по игре Watch Dogs Legion. В Сети начали появляться первые материалы от ведущих игровых изданий, которые мы здесь и размещаем. Ролики от блогеров тоже имеются, они позволяют оценить разные аспекты геймплея новой Watch Dogs.

реклама

анонсы и реклама
Корпус за 88 тр - смотри что за зверь
RTX 5000 - 16Gb, 173 т.р. в Ситилинке
Черная пятница с лютыми скидками УЖЕ в Ситилинке
RTX 2060 дешевеет перед приходом 3ххх
Лютая скидка на 2080 Gigabyte Aorus в Регарде
Цена на память снижена в 2 раза в Регарде - везде дороже
-30% на HDD Fujitsu в Регарде
<b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже в Ситилинке

Есть и целые прохождения вступительной части, есть ролик с разбором NPC, доступных для вербовки, и кое-что ещё. Далее проще всего ориентироваться по названиям роликов. Например, в 14-минутном ролике от IGN запечатлено начало игры.

реклама

Напомним, Watch Dogs Legion представляет собой проект, где главным героем может чуть ли не каждый прохожий, только перед этим с ним нужно будет поработать. С примерами доступных персонажей можно ознакомиться вот в этом ролике.

реклама

реклама

Оценить масштабы виртуального Лондона можно, просмотрев данный ролик. В нём карта мира игры тщательным образом изучается и показывается зрителю.

Геймплей в условиях открытого мира тоже не поленились записать. Есть видео, с помощью которого можно попытаться оценить старания разработчиков по части моделирования жизни в виртуальном Лондоне.

Если вам и этого покажется мало, то более двух часов настоящего игрового процесса Watch Dogs Legion, записанные на видео с разрешением 4K точно помогут разобраться, что к чему. Так скоро и игру можно будет «пройти» на YouTube.

Сама она должна поступить в продажу 29 октября на всех актуальных платформах.

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

ubisoft watch dogs legion
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Море нового геймплея Watch Dogs Legion
+
Кооперативный экшен Warhammer Vermintide 2 стал бесплатным до конца недели
+
Более миллиона игроков опробовали Battletoads (2020)
+
Immortals Fenyx Rising отправилась в печать
+
Ubisoft подробно расписала, с какими настройками её игры будут работать на PS5 и Xbox Series X
5
В GOG началась огромная хэллоуинская распродажа
+

Интересные материалы

Тестирование процессоров Core i7-10700КF, Core i7-9700КF и Ryzen 7 3800ХТ в актуальных играх
21 октября 2020 44
Тестирование процессоров Core i5-10600КF, Core i5-9600КF и Ryzen 5 3600ХТ в актуальных играх
15 октября 2020 23
Обзор и тестирование корпуса Fractal Design Define 7 XL
17 октября 2020 81
Тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре Iron Harvest
20 октября 2020 25
Тестирование процессоров Core i3-10320, Core i3-9350KF и Ryzen 3 3300Х в актуальных играх
13 октября 2020 26
Обзор и тестирование процессорного кулера Arctic Freezer 50
15 октября 2020 38

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Игровой компьютер до 42 тысяч рублей: октябрь 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
20
3 причины для покупки предтоповых видеокарт, а не флагманов
98
Битва видеокарт: GeForce RTX 2060 Super VS Radeon RX 5700 в связке с процессором Ryzen 5 3600
8
5 процессоров Intel и AMD, которые не стоит покупать в октябре 2020
20
Обзор приложения VideoProc – многофункциональный видеоредактор с ускорением GPU для слабых ПК
5 причин для покупки видеокарт AMD вместо NVIDIA
14

Сейчас обсуждают

Yolanda Tarska
02:47
Главная причина (единственная по которой я реально думаю над картой от Амд), они работают под MacOS, т.к. последняя карта зелёных под Маком, и то новые версии системы её не поддерживают, это 1080Ti, о...
5 причин для покупки видеокарт AMD вместо NVIDIA
Asmodeus
02:43
И покажет там голый зад. Показывать больше ему нечего.
Раджа Кодури выступит на мероприятии Samsung Foundry
Дмитрий Малинин
02:42
больше чем 3090?
Графический процессор карты GeForce RTX 3070 появился на фото
MriS
02:38
«Посмотрим, учтет ли AMD ошибки в ценовом позиционировании? » Zen3 производительнее Zen2, с какого перепуга им быть девшее )
5 процессоров Intel и AMD, которые не стоит покупать в октябре 2020
Eugene Zetandel Likarenko
02:37
А нагрузку на в/к не проц отправляет отрисовывать? 😂 Тут специально и взяли видяху такую, чтобы узким горлышком стал именно проц
Шесть или четыре процессорных ядра лучше для новых игр - Ryzen 3300X vs Ryzen 2600 от Benchmark
Махмуд Скорострелов
02:11
Лицо покраснеет же. И не только лицо
GeForce RTX 3060/3060 Ti получат высокий ценник, медленную память и внушительную производительность
Махмуд Скорострелов
02:09
Круто. Ща достану свой...
Графический процессор карты GeForce RTX 3070 появился на фото
MriS
02:07
На Crosshair VIII Hero и 3600х не плохой результат покажет.
AMD Ryzen 5 5600X оказался ощутимо производительнее Intel Core i5-10600K в тесте Geekbench 5
ахахах
02:05
порядок выплаты налога жесткий конешно(10 милиардов долларов занять непросто),А вобще конешно если так говорят платить налог сперва-то пошли они на хер(я думаю наследники и без наследства небедствуют ...
Умер глава компании Samsung Ли Гон Хи
Exiton
01:54
Нет, на момент выхода - не обрабатывался. Если только вас не устраивали 10 кадров в секунду. В первом ЧеловекоМыше тоже были просадки до 15 кадров с секунду при принудительном включении.
5 причин для покупки видеокарт AMD вместо NVIDIA
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем