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Ubisoft подробно расписала, с какими настройками её игры будут работать на PS5 и Xbox Series X

Почти везде — 4K и 60 fps.
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Ubisoft по-своему готовится к скорому прихода некстгена. Компания опубликовала у себя на сайте большую заметку с техническими деталями грядущих проектов, которые выходят на консолях нового поколения. Самое главное, что нужно знать — все выходящие сейчас на PS4 и Xbox One будут бесплатно обновлены для PlayStation 5 и Xbox Series X.

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Ниже следует информация о поддерживаемых технологиях по каждому отдельно взятому проекту. Причём, в случае с Xbox Series более мощная версия приставки получает поддержку разрешения 4K, тогда как у Series S этого нет. В остальном же различий нет.

  • Far Cry 6. На PlayStation 5 и Xbox Series X игра будет работать в 4K при 60 кадрах в секунду.
  • Rainbow Six Siege. Заявлена поддержка 4K и 120 fps для Xbox Series X и PS5.
  • Riders Republic. На топовом устройстве от Microsoft проект будет выдавать 4K, 60 fps с поддержкой DirectStorage. На PS5 игра работает при 4K, 60 fps с поддержкой ускоренных загрузок.
  • Immortal Fenix Riding. Для Xbox Series X заявлены 4K, 60 fps, звук Dolby Atmos. На PlayStation 5 точно будет 4K. 60 fps, звук Tempest 3D, быстрые загрузки.
  • Assasins Creed Valhalla. На обеих системах 4K и 60 fps будут. Дополнительно для PlayStation 5: Tempest 3D Audio, быстрые загрузки. Дополнительно для Xbox Series X: поддержка Xbox Velocity Architecture, DirectStorage.
  • Watch Dogs Legion. Здесь всё немного скромнее. 4K и только 30 fps для обеих систем. Быстрая загрузка и рейтрейсинг тоже будет у двух систем. Дополнительно для PlayStation 5 заявлены поддержка обратной отдачи контроллера DualSense, а также 3D звук Tempest.
  • For Honor. 4K для обеих систем. А вот 60 fps привезут только в декабре в составе специального обновления.

Как видим, трассировка лучей пока заявлена только для Watch Dogs Legion. Собственно, со стартовой линейкой всё так и останется. Видимо, никаких дополнительных «лучей» для других игр не будет.

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