Microsoft показала интерфейс Xbox Series X и его основные возможности
Компания Microsoft выпустила 14-минутрый видеоролик, в котором довольно подробно заснят интерфейс новой консоли Xbox Series X. Устройство представляли двое сотрудников, которые не поленились показать всё в подробностях.
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Если говорить о внешнем виде интерфейса Xbox Series X, то он невероятно похож на то, что уже есть у Xbox One. Но одно принципиальное различие имеется — динамическая тема. Это «новшество» было реализовано ещё на PlayStation 3, но у консолей семейства Xbox оно появится только на некстгене. В том же ролике были в разной степени освещены и другие программные возможности устройства.
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Так, с помощью кнопки Share снимать скриншоты стало намного проще. Функция Auto HDR автоматически включает эмуляцию эффекта HDR в тех играх, где данная технология не предусмотрена. Функция Quick Resume позволяет оставлять запущенную игру в памяти для быстрого возвращения к приостановленной сессии. Наконец, дистанционное воспроизведение позволяет стримить с консоли на смартфон — опять же, у PlayStation это давно есть.
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Напомним, Xbox Series X и S должны поступить в продажу 10 ноября.
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