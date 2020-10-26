Destruction AllStars выйдет в феврале — PlayStation 5 лишилась одного из стартовых эксклюзивов
Предполагалось, что разрушительный пеше-автомобильный боевик Destruction AllStars выйдет одновременно с консолью PlayStation 5 и станет одним из её стартовых эксклюзивов. Но не сложилось: сегодня Sony объявила о том, что релиз Destruction AllStars отложен до февраля наступающего года. Тем, кто уже вдруг оформил предварительный заказ на игру, Sony обещает вернуть средства; а возвращать здесь есть что: в российском PS Store проект предлагается за 5 499 рублей.
реклама
По словам разработчиков, перенос выхода вызван желанием сделать так, чтобы как можно больше людей окунулись в хаос Destruction AllStars. Поэтому в день релиза игра будет доступна всем подписчикам PlayStation Plus. Это своеобразный сладкий сиропчик поверх горькой пилюли отложенного релиза.
Теги
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила