Предполагалось, что разрушительный пеше-автомобильный боевик Destruction AllStars выйдет одновременно с консолью PlayStation 5 и станет одним из её стартовых эксклюзивов. Но не сложилось: сегодня Sony объявила о том, что релиз Destruction AllStars отложен до февраля наступающего года. Тем, кто уже вдруг оформил предварительный заказ на игру, Sony обещает вернуть средства; а возвращать здесь есть что: в российском PS Store проект предлагается за 5 499 рублей.

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По словам разработчиков, перенос выхода вызван желанием сделать так, чтобы как можно больше людей окунулись в хаос Destruction AllStars. Поэтому в день релиза игра будет доступна всем подписчикам PlayStation Plus. Это своеобразный сладкий сиропчик поверх горькой пилюли отложенного релиза.