Компания Facebook решила заявить о себе на рынке облачных игровых сервисов. Пока заявка выглядит достаточно скромной: анонсирован игровой сервис с крайне скудным набором проектов, но и платить за такие игры не придётся. Вице-президент Facebook Джейсон Рубин пояснил, что компания будет выступать крайне прагматично и честно. То есть, никаких лишних обещаний по поводу мощностей сервиса на старте не будет. Стриминг от Facebook сможет развиться только в будущем, а пока это просто «проба пера».

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Набор игр действительно очень печальный — сплошные условно-бесплатные тайтлы для Android: Asphalt 9: Legends, PGA TOUR Golf Shootout, Solitaire: Arthur’s Tale и другие. Онлайн-сервис Facebook Gaming пока доступен только в отдельных регионах США, он может работать в браузере на компьютере и в приложении Facebook на Android.

Ещё одно нововведение — хитрая облачная реклама. Обычно пользователь смартфона на Android вынужден во время игровой сессии просматривать ролики с рекламой других проектов (актуально по отношению к условно-бесплатному сектору), а теперь у него будет возможность во время таких перебивок оценить геймплей самому.

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Будет ли облачный Facebook Gaming распространяться на другие регионы — покажет время. Опять же, пока набор игр вызывает недоумение.