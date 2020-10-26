Критики высоко оценили киберпанковый слэшер Ghostrunner
Традиционно за сутки до релиза в Сети стали как грибы после дождя появляться профессиональные обзоры на киберпанковый слэшер Ghostrunner. Ещё из ранних публикаций было ясно, что проект как минимум достоин внимания, и сегодня это предположение подтвердилось: по статистике агрегатора рецензий Metacritic, средняя профессиональная оценка Ghostrunner составляет 82 балла из 100 возможных.
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Как пишут журналисты, разработчикам из One More Level удалось создать ураганный, постоянно держащий вас в тонусе экшен в антиутопическом сеттинге, и при этом снабдить его вполне достойной сюжетной линией о борьбе с узурпатором власти, обрекшим народ города-Башни на несправедливые страдания и унижения.
Релиз Ghostrunner состоится уже завтра вечером — тогда же начнут появляться и первые пользовательские оценки.
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