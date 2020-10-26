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Превращение Марса в Землю в трейлере стратегии Mars Colony Builder

А иначе никак.
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Разработчики игр продолжают развивать тему гипотетической колонизации марса: коллектив Dark Star Studio представил свою градостроительную стратегию под говорящим названием Mars Colony Builder. Первый официальный трейлер прилагается.

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В Mars Colony Builder нам предстоит, как нетрудно догадаться из названия, основать и развить колонию на красной планете, используя для этого суперсовременные технологии, добывать ресурсы, отправляться на разведку, организовывать форпосты, а также, по возможности, заниматься терраформированием — процессом создания на Марсе условий, приближенных к земным.

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Согласно описанию на Steam-страничке Mars Colony Simulator, игра выйдет «скоро».

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