PUBG заглянет на консоли нового поколения в следующем месяце, но графического апгрейда ждать не стоит
Разработчики популярной королевской битвы PlayerUnknown’s Battlegrounds огласили точные даты выхода своего детища на консолях нового поколения. На Xbox Series X/S игра появится уже 10 ноября, а на PlayStation 5 — 12 и 19 ноября. То есть, PUBG попадёт в стартовый пакет игр на «некстгене». Важно помнить, что формально PlayStation 5 стартует 12 ноября, но перечень стран первой волны релиза сильно ограничен, поэтому для большинства населения приставка появится на прилавках лишь неделю спустя.
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Все обладатели PUBG для консолей нынешнего поколения получат версии для «некстгена» бесплатно и автоматически, даже весь достигнутый прогресс и элементы косметики будут перенесены. Судя по описанию, перед нами обычный релиз в рамках системы обратной совместимости: ни о каких улучшениях текстур, эффектов и моделей разработчики и речи не ведут.
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Версия для Xbox Series X основана на версии для Xbox One X и поддерживает частоту кадров в 60 fps при активации специальной настройки.
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Младшая версия консоли — S — основана на версии для Xbox One S и функционирует при 30 кадрах в секунду. Конечно, это никуда не годится, поэтому разработчики ищут способы увеличения частоты кадров на S-версиях консоли в будущем.
Что же касается PS5-версии, то в её основе лежит версия PUBG для PS4 Pro: режим с 60 fps в наличии.
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