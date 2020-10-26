Градостроительная стратегия Viking City Builder была представлена в середине прошлого месяца. Во время анонса нам рассказали всю основную информацию о проекте, однако лишь на днях стала известна дополнительная немаловажная подробность: Viking City Builder будет поддерживать трассировку лучей и «умное» сглаживание DLSS 2.0, так что счастливые обладатели видеокарт GeForce RTX 20 и 30 серий смогут в полной мере оценить местные красоты. Сопутствующий видеоролик, который авторы игры запрещают просматривать на других сайтах, прилагается.

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В Viking City Builder нам предстоит принять роль одного из командиров викингов, разоривших европейскую деревню, и решивших построить на её руинах собственное поселение. Игрокам предстоит грамотно планировать поселение, возводить жилые, религиозные и производственные постройки. Не стоит забывать и о том, что оттеснённые европейцы рано или поздно вернутся, чтобы отвоевать свои земли, и нам нужно укомплектовать войско, способное удержать захваченные богатства.

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К сожалению, пока неизвестна даже приблизительная дата выхода проекта.