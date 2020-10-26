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Bloodstained Ritual of the Night скоро доберётся до устройств под управлением Android и iOS
Авторы так и пишут — «скоро».

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Вышедшая летом прошлого года очаровательная метроидвания Bloodstained Ritual of the Night скоро расширит список доступных платформ и заглянет на мобильные устройства под управлением iOS и Android. Об этом стало известно сегодня из публикации издательства NetEase и студии ArtPlay. К сожалению, разработчики использовали именно размытое понятие «скоро», под которое в равной степени подходят как несколько дней, так и несколько месяцев.

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Мобильную версию Bloodstained Ritual of the Night ждёт адаптированное управление и соответствующий интерфейс, а также обновлённая система достижений. С точки зрения контента же проект будет полноценной мобильной версией со 120 монстрами и боссами, 107 видами оружия и 23 оружейными навыками.

В настоящее время Bloodstained Ritual of the Night доступна на PC, PlayStation 4, Xbox One и Switch, где получила очень высокие пользовательские оценки.

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