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Оккультный юмористический квест Nine Witches: Family Disruption обзавёлся датой релиза
А ещё он про Вторую мировую и профессора-инвалида с помощниками.

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Студия Indiesruption совместно с издательством Blowfish определились с датой релиза приключенческой игры Nine Witches: Family Disruption. Действие этого произведения происходит в октябре 1944 года. Понятное дело, Вторая мировая — пусть и подходящая к концу. Ход истории доверено изменить секретному подразделению Третьего рейха.

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Nine Witches — игра про оккультизм, древние проклятия и прочую чертовщину. А ещё юмор, пусть и чёрный. Проблема состоит только в том, что мы имеем дело с пиксельным квестом, но в таких ситуациях может выручить крепкая история и хорошо прописанные персонажи. Будем надеяться, что здесь всё это есть.

На правах главных персонажей Nine Witches выступают парализованный профессор в инвалидной коляске и его несменный помощник. Нам придётся попеременно играть за этого самого профессора по имени Алексей Краковиц, за его помощника и охранника Акира Кагосаву. Все эти персонажи изображены на постере.

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Ближе познакомиться с творчеством Indiesruption поможет демоверсия игры Nine Witches: Family Disruption — Prologue, доступная для скачивания в Steam. Что до полной версии, то её релиз намечен на 4 декабря нынешнего года. Приключенческий квест выйдет на PC, Xbox One, PlayStation 4 и Nintendo Switch.

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blowfish indiesruption nine witches family disruption
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