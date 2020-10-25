На календаре снова вечер воскресенья, и Valve традиционно обновила недельный чарт продаж в Steam. Новичков в «топе» чарта немного: в основном происходят изменения в занимаемых позициях у «бывалых» проектов. Так, на первом месте уже третью неделю подряд располагается Phasmophobia, на второй строчке расположился предзаказ Cyberpunk 2077, ну а на нижней ступеньке пьедестала разместилась очень популярная ныне Among Us.

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К сожалению, ужастик Amnesia Rebirth показал себя слабо и стартовал лишь с десятой позиции. Переложить вину на что-то не получится: релиз Amnesia Rebirth состоялся во вторник, так что времени на проявление себя в коммерческом плане у проекта было предостаточно. В целом же десятка лидеров выглядит следующим образом:

Phasmophobia;

Cyberpunk 2077 (предзаказ);

Among Us;

The Outer Worlds;

Baldur’s Gate III;

Valve Index VR Kit;

Grand Theft Auto V;

Fall Guys Ultimate Knockout;

Hades;

Amnesia Rebirth.

Напомним, что Valve оценивает успешность игр в чарте непосредственно по выручке за неделю, а не по количеству проданных копий.