Amnesia Rebirth стартовала с десятой позиции в чарте продаж Steam, а Cyberpunk 2077 по предзаказу поднялась на вторую строчку
Закономерные результаты в преддверии релиза самой ожидаемой игры.
На календаре снова вечер воскресенья, и Valve традиционно обновила недельный чарт продаж в Steam. Новичков в «топе» чарта немного: в основном происходят изменения в занимаемых позициях у «бывалых» проектов. Так, на первом месте уже третью неделю подряд располагается Phasmophobia, на второй строчке расположился предзаказ Cyberpunk 2077, ну а на нижней ступеньке пьедестала разместилась очень популярная ныне Among Us.
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К сожалению, ужастик Amnesia Rebirth показал себя слабо и стартовал лишь с десятой позиции. Переложить вину на что-то не получится: релиз Amnesia Rebirth состоялся во вторник, так что времени на проявление себя в коммерческом плане у проекта было предостаточно. В целом же десятка лидеров выглядит следующим образом:
- Phasmophobia;
- Cyberpunk 2077 (предзаказ);
- Among Us;
- The Outer Worlds;
- Baldur’s Gate III;
- Valve Index VR Kit;
- Grand Theft Auto V;
- Fall Guys Ultimate Knockout;
- Hades;
- Amnesia Rebirth.
Напомним, что Valve оценивает успешность игр в чарте непосредственно по выручке за неделю, а не по количеству проданных копий.
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