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Amnesia Rebirth стартовала с десятой позиции в чарте продаж Steam, а Cyberpunk 2077 по предзаказу поднялась на вторую строчку
Закономерные результаты в преддверии релиза самой ожидаемой игры.

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На календаре снова вечер воскресенья, и Valve традиционно обновила недельный чарт продаж в Steam. Новичков в «топе» чарта немного: в основном происходят изменения в занимаемых позициях у «бывалых» проектов. Так, на первом месте уже третью неделю подряд располагается Phasmophobia, на второй строчке расположился предзаказ Cyberpunk 2077, ну а на нижней ступеньке пьедестала разместилась очень популярная ныне Among Us.

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К сожалению, ужастик Amnesia Rebirth показал себя слабо и стартовал лишь с десятой позиции. Переложить вину на что-то не получится: релиз Amnesia Rebirth состоялся во вторник, так что времени на проявление себя в коммерческом плане у проекта было предостаточно. В целом же десятка лидеров выглядит следующим образом:

  • Phasmophobia;
  • Cyberpunk 2077 (предзаказ);
  • Among Us;
  • The Outer Worlds;
  • Baldur’s Gate III;
  • Valve Index VR Kit;
  • Grand Theft Auto V;
  • Fall Guys Ultimate Knockout;
  • Hades;
  • Amnesia Rebirth.

Напомним, что Valve оценивает успешность игр в чарте непосредственно по выручке за неделю, а не по количеству проданных копий.

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