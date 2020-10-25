Wired Productions совместно с независимым разработчиком Томасом Сала опубликовали новый трейлер The Falconeer. Ролик рассказывает о возможности управления с помощью джойстика от Trustmaster.

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The Falconeer — это экшен, действие которого происходит в воздухе. Контроллер Т.16000M от Trustmaster позволяет управлять боевой птицей с высокой точностью. Даже в трейлере видно, как игрок с помощью джойстика от Trustmaster лихо огибает все препятствия, делает невероятные маневры и виражи, попутно разбираясь с оппонентами.

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The Falconeer — игра про полёты на боевом соколе, у которого есть закреплённая установка для стрельбы. Игрокам нужно будет принимать участие в воздушных битвах и заниматься исследованием большого мира Великого Урси, кем бы он ни был.

The Falconeer должна выйти на PC, Xbox One и Xbox Series.