Боевой сокол — в новом трейлере The Falconeer
Можно управлять с помощью джойстика от Trustmaster.
Wired Productions совместно с независимым разработчиком Томасом Сала опубликовали новый трейлер The Falconeer. Ролик рассказывает о возможности управления с помощью джойстика от Trustmaster.
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The Falconeer — это экшен, действие которого происходит в воздухе. Контроллер Т.16000M от Trustmaster позволяет управлять боевой птицей с высокой точностью. Даже в трейлере видно, как игрок с помощью джойстика от Trustmaster лихо огибает все препятствия, делает невероятные маневры и виражи, попутно разбираясь с оппонентами.
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The Falconeer — игра про полёты на боевом соколе, у которого есть закреплённая установка для стрельбы. Игрокам нужно будет принимать участие в воздушных битвах и заниматься исследованием большого мира Великого Урси, кем бы он ни был.The Falconeer должна выйти на PC, Xbox One и Xbox Series.
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