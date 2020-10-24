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Halo 5 Guardians не получит специальных улучшений для Xbox Series
Они ей, откровенно говоря, не сильно и нужны.

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Разработчики из 343 Industries в официальной новостной ленте серии Halo сообщили о том, что пятая номерная часть серии с подзаголовком Guardians в отличие от сборника Halo The Master Chief Collection не получит специальных улучшений и оптимизаций для нового поколения консолей Xbox.

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Хотя никаких особых «плюшек» игра на новой консоли не получит, но благодаря её возросшей вычислительной мощности игроки смогут опробовать Halo 5 Guardians в более высоком разрешении и с гораздо более шустрой загрузкой. О каком конкретно разрешении идёт речь, не уточняется, но, скорее всего, Xbox Series X сможет «переварить» Halo 5 в 4K, а Xbox Series S — в 1440p.

Пользуясь случаем, хотелось бы напомнить, что до конца этого года на PC в составе сборника Halo The Master Chief Collection появится Halo 4. Сейчас уже проходит её закрытое тестирование.

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343 industries halo the master chief collection
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GrozaX
21:11
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Halo 5 Guardians не получит специальных улучшений для Xbox Series
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