War Thunder в следующем месяце получит большое графическое обновление, игра готовится к выходу на PS5 и Xbox Series
А ещё «завезут» поддержку DLSS.
Разработчики War Thunder готовят для своего проекта масштабное обновление «Новая сила». Оно примечательно, в первую очередь тем, что очень сильно подтягивает графическую составляющую. Экшен получит улучшения картинки на всех платформах.
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Помимо этого, War Thunder готовится переселиться на PlayStation 5 и Xbox Series. По случаю скорого выхода графического апдейта разработчики выпустили специальный трейлер. Там нам рассказывают, как абсолютно все объекты в игре будут улучшены.
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На консолях нынешнего поколения графика тоже улучшится, хоть и незначительно. Более того, на PC условно-бесплатный боевик получит поддержку DLSS. Видимо, ближе к релизу нам расскажут об обновлении более подробно.
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