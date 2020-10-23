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War Thunder в следующем месяце получит большое графическое обновление, игра готовится к выходу на PS5 и Xbox Series
А ещё «завезут» поддержку DLSS.

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Разработчики War Thunder готовят для своего проекта масштабное обновление «Новая сила». Оно примечательно, в первую очередь тем, что очень сильно подтягивает графическую составляющую. Экшен получит улучшения картинки на всех платформах.

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Помимо этого, War Thunder готовится переселиться на PlayStation 5 и Xbox Series. По случаю скорого выхода графического апдейта разработчики выпустили специальный трейлер. Там нам рассказывают, как абсолютно все объекты в игре будут улучшены.

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На консолях нынешнего поколения графика тоже улучшится, хоть и незначительно. Более того, на PC условно-бесплатный боевик получит поддержку DLSS. Видимо, ближе к релизу нам расскажут об обновлении более подробно.

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War Thunder в следующем месяце получит большое графическое обновление, игра готовится к выходу на PS5 и Xbox Series
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Сейчас обсуждают

cide
22:48
1. в чом сила брат 2. брат дайот в харю со усей дури 3. ну чо, понял в чом сила ток при чом тут 14 нм я хз
Intel пояснила, в чём сила 14-нм техпроцесса
sumrack
22:46
что такое, интел тебя отпенетрировала по самые гланды что до сих пор забыть не можешь?)))
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VRoman
22:46
Ты сглаживание забыл отключить в 4К
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smash526
22:45
можно пожалуйста пару примеров "тру классики раннего периода на разных компах" если первая Зельда вышла в 86ом году ?
Забавный сюжетный трейлер и 5 минут геймплея Immortals Fenyx Rising
VRoman
22:43
Ход ценой всегда воспринимается на "ура" среди покупателей. Может сделают ценник в 450 вместо 500.
NVIDIA готовит RTX 3070 Ti/SUPER с 7424 ядрами и 320-битной шиной для конкуренции с Radeon RX 6800
VRoman
22:41
Сначала должны закончится суфиксы Ти и Супер. Потом в ход пойдут забытые цифры 5 на конце. И только тогда можно будет ждать 4000ю серию.
NVIDIA готовит RTX 3070 Ti/SUPER с 7424 ядрами и 320-битной шиной для конкуренции с Radeon RX 6800
Sh1rk0
22:41
Догадывался, что это корпорация зла. Отличное доказательство этому - https://www.1tv.ru/news/issue/2020-10-22/21:00#9 Давненько хотел сменить поисковик с забугорного дерьма на наш родной, чего и сдела...
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kisulja
22:41
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Александр Пономарев
22:39
это когда motion blur на нвидия работает а на радиках нет? бывает, че! (отключить то религия не позволяет
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Listoman
22:39
Что там у тебя размывается? Мб, надо тебе глазки полечить или начать отключать размытие в движении? Или ты не знаешь, что запись софтом может давать разницу в картинке даже через карты захвата, а боль...
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