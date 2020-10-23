Разработчики War Thunder готовят для своего проекта масштабное обновление «Новая сила». Оно примечательно, в первую очередь тем, что очень сильно подтягивает графическую составляющую. Экшен получит улучшения картинки на всех платформах.

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Помимо этого, War Thunder готовится переселиться на PlayStation 5 и Xbox Series. По случаю скорого выхода графического апдейта разработчики выпустили специальный трейлер. Там нам рассказывают, как абсолютно все объекты в игре будут улучшены.

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На консолях нынешнего поколения графика тоже улучшится, хоть и незначительно. Более того, на PC условно-бесплатный боевик получит поддержку DLSS. Видимо, ближе к релизу нам расскажут об обновлении более подробно.