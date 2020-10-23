В декабре для Gears 5 выйдет сюжетное DLC под названием Hivebusters
Подробностями авторы пока не делятся, но название должно стать намёком на его суть.
Издание IGN провело с представителями студии The Coalition беседу, из содержания которой стало известно, что в декабре Gears 5 обзаведётся сюжетным дополнением. Какими-либо серьёзными подробностями дополнения разработчики делиться не стали, обозначив лишь его название — Hivebusters — и продолжительность, которая, по подсчётам разработчиков, составит около 3—4 часов.
реклама
Подробностями дополнения пообещали поделиться уже непосредственно в декабре, незадолго до его релиза, однако главным намёком на сеттинг и действующих лиц для нас должно стать именно название Hivebusters (охотники за ульями).
В ноябре же для Gears 5 запланирован выпуск обновления, в состав которого, в частности, войдёт модный нынче режим «Новая игра +».
Теги
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила