Издание IGN провело с представителями студии The Coalition беседу, из содержания которой стало известно, что в декабре Gears 5 обзаведётся сюжетным дополнением. Какими-либо серьёзными подробностями дополнения разработчики делиться не стали, обозначив лишь его название — Hivebusters — и продолжительность, которая, по подсчётам разработчиков, составит около 3—4 часов.

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Подробностями дополнения пообещали поделиться уже непосредственно в декабре, незадолго до его релиза, однако главным намёком на сеттинг и действующих лиц для нас должно стать именно название Hivebusters (охотники за ульями).

В ноябре же для Gears 5 запланирован выпуск обновления, в состав которого, в частности, войдёт модный нынче режим «Новая игра +».