Ролевую игру The Outer Worlds добралась до Steam. До 6 ноября популярный проект от Obsidian Entertainment можно прикупить со скидкой в 50% — за 999 рублей. Это если говорить о стандартном издании.

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Разработчики также предлагают обзавестись комплектом «Необязательной спонсорской помощи». В него входит не только сама игра, но ещё саундтрек (за 649 рублей) и сезонный пропуск (1799 рублей). «Сезонник» даёт гарантированный доступ к двум сюжетным дополнения. Первое из них уже вышло, называется Peril on Gordon. второе должно появиться в начале следующего года.

Этот самый комплект помощи разработчикам стоит 3102 рубля. Это со скидкой, полная же его цена составит более 4400 рублей. Пока у The Outer Worlds в Steam очень мало рецензий, поэтому объективной оценки творчества Obsidian стоит подождать.