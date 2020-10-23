Братство Стали — центральная тема нового трейлера Fallout 76
«Стальной рассвет».
Fallout 76 продолжают активно поддерживать контентом. Уже в декабре игра получит обновление «Стальной рассвет». По такому случаю Bethesda выпустила небольшой ролик, который называется «Вербовка».
реклама
С выходом обновления в игре появятся множество новых заданий, которые помогут лучше узнать историю Братства Стали. В будущем же году история продолжится — разработчики хотят на протяжении целого года выпускать новые задания на эту тематику. А в декабре нынешнего года мы можем рассчитывать на большой «пак» из персонажей, локаций и снаряжения.
реклама
Все обновки уже можно опробовать на тестовом сервере.
Теги
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила