Fallout 76 продолжают активно поддерживать контентом. Уже в декабре игра получит обновление «Стальной рассвет». По такому случаю Bethesda выпустила небольшой ролик, который называется «Вербовка».

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С выходом обновления в игре появятся множество новых заданий, которые помогут лучше узнать историю Братства Стали. В будущем же году история продолжится — разработчики хотят на протяжении целого года выпускать новые задания на эту тематику. А в декабре нынешнего года мы можем рассчитывать на большой «пак» из персонажей, локаций и снаряжения.

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Все обновки уже можно опробовать на тестовом сервере.