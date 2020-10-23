Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Братство Стали — центральная тема нового трейлера Fallout 76
«Стальной рассвет».

+
RTX 3090 в продаже - смотри ЦЕНУ и каменты
2070 ASUS за копейки в Регарде
РУХНУЛА цена RTX 2070 - надо брать
Лютая скидка на 2080 Gigabyte Aorus в Регарде
Предложение дня на 18Tb Seagate Ironwolf

Fallout 76 продолжают активно поддерживать контентом. Уже в декабре игра получит обновление «Стальной рассвет». По такому случаю Bethesda выпустила небольшой ролик, который называется «Вербовка».

реклама

анонсы и реклама
Корпус за 88 тр - смотри что за зверь
RTX 5000 - 16Gb, 173 т.р. в Ситилинке
Черная пятница с лютыми скидками УЖЕ в Ситилинке
RTX 2060 дешевеет перед приходом 3ххх
Лютая скидка на 2080 Gigabyte Aorus в Регарде
Цена на память снижена в 2 раза в Регарде - везде дороже
-30% на HDD Fujitsu в Регарде
МЕГАцена на RTX 2080 по промокоду MGA в Ситилинке
<b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже в Ситилинке

С выходом обновления в игре появятся множество новых заданий, которые помогут лучше узнать историю Братства Стали. В будущем же году история продолжится — разработчики хотят на протяжении целого года выпускать новые задания на эту тематику. А в декабре нынешнего года мы можем рассчитывать на большой «пак» из персонажей, локаций и снаряжения.

реклама

Все обновки уже можно опробовать на тестовом сервере.

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

fallout 76 bethesda
предыдущая новость
следующая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

В декабре для Gears 5 выйдет сюжетное DLC под названием Hivebusters
+
The Outer Worlds вышла в Steam и временно продаётся за полцены
+
Apex Legends доберётся до Steam в начале ноября
+
Братство Стали — центральная тема нового трейлера Fallout 76
+
В продажу поступила The Red Lantern – симулятор выживания с собачьей упряжкой на Аляске
2
Обновлённая версия квеста Blade Runner не выйдет в этом году
1
Североамериканские красоты в новом официальном видео по Microsoft Flight Simulator
3
Google напомнила, что мнение креативного директора Stadia касательно стримеров не отражает мнение компании
6
Количество загрузок Call of Duty Mobile преодолело отметку в 300 миллионов
+

Интересные материалы

Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 35 тысяч рублей: октябрь 2020
12 октября 2020 35
Обзор и тестирование видеокарты ASUS ROG Strix Gaming GeForce RTX 3080 (ROG-Strix-RTX3080-10G-Gaming)
10 октября 2020 161
Тестирование процессоров Core i5-10600КF, Core i5-9600КF и Ryzen 5 3600ХТ в актуальных играх
15 октября 2020 22
Обзор и тестирование корпуса Fractal Design Define 7 XL
17 октября 2020 81
Тестирование процессоров Core i7-10700КF, Core i7-9700КF и Ryzen 7 3800ХТ в актуальных играх
21 октября 2020 44
Тестирование процессоров Core i3-10320, Core i3-9350KF и Ryzen 3 3300Х в актуальных играх
13 октября 2020 26

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Простая, быстрая и безопасная оптимизация Windows 10 за 10 минут в 2020 году
69
Необычные серийные компьютерные кулеры и вентиляторы - Noctua, Nofan, Scythe. Часть 5
29
Сводное тестирование трех поколений видеокарт в играх Assassin's Creed Origins и Assassin's Creed Odyssey
16
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 18 тысяч рублей: октябрь 2020
10

Сейчас обсуждают

ragnar
21:07
Ну зато статеров нету.
Intel решила рассказать о лидерстве своих будущих 10-нм и 7-нм продуктов
Сергей Скайокер
21:07
вместо 10100 можно 3100 взять который хорошо гонится и в разгоне равен или быстрее в играх, + сам дешевле +дешевле материнки
Ryzen 5 2600X резко подешевел – 6-ядерный игровой CPU с тактовой частотой 4.2 ГГц со скидкой до 60$
VladiT
21:05
Я слышал обратное, разработчики наоборот "покупают" популярных стримеров что бы они играли в их игры и рекламировали. Если бы не этот факт, на том же твиче за любой стрим игры бы банили сходу, как это...
По мнению креативного директора Stadia, стримерам следует платить разработчикам за использование игр в своих трансляциях
VladiT
21:03
Донаты лишь часть, популярные стримеры основную массу дохода получают с рекламы, а не с донатов.
По мнению креативного директора Stadia, стримерам следует платить разработчикам за использование игр в своих трансляциях
Arctic Wolf
21:00
Закатать губу придется)
Какую видеокарту купить в пределах 40 000 рублей – Radeon RX 5700 или GeForce RTX 2060 Super
Alexander Markov
20:59
PassMark оценивает производительность Ryzen 5 5600X в 22826 балла (это больше, чем у 8-ядерных 10700K и 3700X).
AMD Ryzen 5 5600X занял первое место в Passmark, быстрее на 19% Intel i5-10600K и на 10% i9-10900K
Kira625
20:59
Если интеловская видяха будет хороша для майнеров, то они не подавятся, а сильно улучшат финансовую отчетность интела.
Первый GPU Intel DG1 Xe LP - конкурент NVIDIA и AMD уже поставляется, а DG2 на Xe HPG готовится
Arctic Wolf
20:59
Драйвера доработали , что в прочем очевидно .
Какую видеокарту купить в пределах 40 000 рублей – Radeon RX 5700 или GeForce RTX 2060 Super
ShadowTM
20:58
Да, всё верно, для Вас.
Intel подтвердила, что графика DG2 рассчитана на энтузиастов из числа любителей игр
Святослав Красиков
20:55
Тем временем R7 2700 за 13000: Ну да, ну да...
Ryzen 5 2600X резко подешевел – 6-ядерный игровой CPU с тактовой частотой 4.2 ГГц со скидкой до 60$
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем