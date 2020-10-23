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В продажу поступила The Red Lantern – симулятор выживания с собачьей упряжкой на Аляске
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Разработчики из Timberline Studio опубликовали релизный трейлер The Red Lantern. Речь идёт о приключенческой игре, которая научит заниматься выживанием в суровых климатических условиях Аляски. Главная героиня — девушка, которая заблудилась в глухих местах. Ситуация, на первый взгляд, безнадёжная, но у героини есть упряжка с пятью собаками.

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Цели перед игроком ставятся достаточно ожидаемые. Нужно не только научиться выживать, но и найти других людей. В геймплейном плане The Red Lantern представляет собой типичный симулятор выживания, но с некоторыми упрощениями. То есть, взаимодействовать с окружающим миром, искать жилище, заботиться о себе и собаках обязательно придётся. А вот организовывать сложные цепочки производства из доступных материалов не нужно.

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The Red Lantern вышла на PC и Nintendo Switch.

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