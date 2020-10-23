Компания Nightdive Studios официально представлена Blade Runner Enhanced Edition в марте этого года с явным намерением выпустить проект до конца декабря. К сожалению, реальность продиктовала свои условия, и в беседе с изданием Eurogamer разработчики сообщили о переносе выхода игры на неопределённый срок (TBD).

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Как пояснили разработчики, задержка в производстве ремастера связана с техническими ограничениями. Стоит отметить, что исходный код оригинальной игры в своё время был утрачен, поэтому разработчикам приходится восстанавливать проект и адаптировать его под свой движок KEX Engine.

Известно, что обновлённая Blade Runner порадует игроков улучшенными анимациями персонажей, менее «угловатыми» моделями, а также оптимизированным управлением и переработанными кат-сценами.

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Игра должна выйти на PC, PlayStation 4, Xbox One и Switch.