Обновлённая версия квеста Blade Runner не выйдет в этом году
И пока вообще неясно, когда выйдет.
Компания Nightdive Studios официально представлена Blade Runner Enhanced Edition в марте этого года с явным намерением выпустить проект до конца декабря. К сожалению, реальность продиктовала свои условия, и в беседе с изданием Eurogamer разработчики сообщили о переносе выхода игры на неопределённый срок (TBD).
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Как пояснили разработчики, задержка в производстве ремастера связана с техническими ограничениями. Стоит отметить, что исходный код оригинальной игры в своё время был утрачен, поэтому разработчикам приходится восстанавливать проект и адаптировать его под свой движок KEX Engine.
Известно, что обновлённая Blade Runner порадует игроков улучшенными анимациями персонажей, менее «угловатыми» моделями, а также оптимизированным управлением и переработанными кат-сценами.
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Игра должна выйти на PC, PlayStation 4, Xbox One и Switch.
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