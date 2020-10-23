Игровое подразделение Microsoft продолжает время от времени выпускать видеоролики по Microsoft Flight Simulator из цикла «Вокруг света» (Around the World Tour). Сегодня нашему вниманию представили полёты над самыми живописными локациями и известными городами Северной Америки. От Гренландии до Мексики, от Ванкувера до Чикаго.

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Релиз Microsoft Flight Simulator состоялся в середине августа. Игра получила очень высокие оценки, хотя на старте без технических проблем и различных забавных «глюков» не обошлось.