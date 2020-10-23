Для PC-версии Detroit Become Human выпустили очень дорогое коллекционное издание
Но оно того стоит.
В декабре исполнится год с момента выхода PC-версии Detroit Become Human, и по такому случаю студия Quantic Dream подготовила для своего первоклассного интерактивного кино соответствующее коллекционное издание. Сопровождающий видеоролик прилагается.
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Коллекционное издание предлагается в официальном магазине Quantic Dream за 349,99 евро, а в магазине «Буки» — за 31 999 рублей. За эту сумму покупатель в треугольной коробке-витрине получит коллекционный набор из трёх значков-символов из Detroit Become Human, голографическую карточку Cyberlife с ключом активации Steam-версии игры, ну и, конечно же, самое главное — 27-сантиметровую фигурку андроида Кары с подвижными механическими "руками", установленную на светящуюся подставку.
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Издание выпущено ограниченным тиражом: всего его обладателями смогут стать лишь 2 500 счастливчиков.
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