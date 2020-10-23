Разработчики из Blizzard анонсировали новое дополнение для карточной игры Hearthstone. Новый набор контента получил название «Ярмарка безумия», он будет доступен уже с 17 ноября. В таких случаях девелоперы сразу открывают доступ к предзаказам. Этот случай — не исключение. Есть обычное издание за 2469 рублей и большой пакет за 4399 рублей.

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Коротко по основным нововведениям. С выходом «Ярмарки безумия» в игре появятся Древние боги из World of Warcraft. Это легендарные существа с очень сильным кличем. Игроки смогут собирать их артефакты, представляющие собой четыре заклинания.

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У карт в игре появится свойство «порча», а пользователи смогут выяснять между собой отношения по правилам дуэли. Это новый режим, где сначала нужно составить стартовую колоду из 15 карт, а между сражениями с оппонентами её можно изменять и улучшать. Подробнее о дуэлях можно посмотреть в специальном ролике.

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Бета-тестирование дуэлей начнётся 12 ноября. Те фанаты Hearthstone, которые решатся на предзаказ, получат доступ к новому режиму с 22 октября. Разработчики на специальной страничке обновления также напоминают, что они полностью обновили системы прогресса и наград. Это самое крупное изменение за всю историю игры.