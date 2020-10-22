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Забавный сюжетный трейлер и 5 минут геймплея Immortals Fenyx Rising
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Приключенческий экшен Immortals Fenyx Rising, который уже сравнивают с «Зельдой от Ubisoft», уже скоро появится в продаже, и по такому поводу разработчики опубликовали сюжетный трейлер, в котором Зевс и Прометей вкратце и в шутливой манере посвящают нас в курс игровых событий и того, что через что придётся пройти главной героине, чтобы исполнить свою миссию.

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Напомним, что события Immortals Fenyx Rising разворачиваются в мире, основанном на древнегреческих мифах. По сюжету, недружелюбный титан Тифон захватил власть, и нам в роли молодой, но подающей большие надежды воительнице Феникс придётся восстановить статус кво, вернув силу олимпийским богам.

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Параллельно с публикацией сюжетного ролика издание GameInformer выложило 5-минутную запись сражения Феникс с одним из боссов.

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Релиз игры запланирован на 3 декабря на всех актуальных платформах.

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Alex pwnz
20:50
я скажу если будут 4к текстуры на некст гене то 300 гб станет нормой.
Хакер EMPRESS взломала антипиратскую защиту Red Dead Redemption 2
Alex pwnz
20:49
активация слетает у левых продавцов, где активация через прогу левую... если дают логин + пароль ничего не слетит, менял железо и всё осталось.
Хакер EMPRESS взломала антипиратскую защиту Red Dead Redemption 2
smaximaa
20:48
У тебя в двух словах по пять ошибок, xyeглотина тупоголовая. Два диплома купленных в подземке вот и все твои образования, отродье eбaное. Покайся сyкa, пока не поздно.
GeForce RTX 3060 сможет оснащаться 6 Гбайт памяти
Alex pwnz
20:48
Жаль что ты в неё не стал играть дальше ибо в ней можно быть хорошим и плохим чуваком... там есть метр твоих поступков... есть охота за бандитами, живыми или мертвыми и вознограждение, там есть миссии...
Хакер EMPRESS взломала антипиратскую защиту Red Dead Redemption 2
Alex pwnz
20:46
Там совесть загрызёт не купить.
Хакер EMPRESS взломала антипиратскую защиту Red Dead Redemption 2
Alex pwnz
20:46
Игра в медленном ключе идёт и 30 фпс не помеха большая наслаждаться шедевром... надеюсь у тебя про версия а не обычная, где много мыла?
Хакер EMPRESS взломала антипиратскую защиту Red Dead Redemption 2
Pa4an
20:45
все быдло побежало на торренты
Хакер EMPRESS взломала антипиратскую защиту Red Dead Redemption 2
Astaroth_AiR
20:45
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Alex pwnz
20:44
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Хакер EMPRESS взломала антипиратскую защиту Red Dead Redemption 2
Dmitry Mitry
20:44
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