Забавный сюжетный трейлер и 5 минут геймплея Immortals Fenyx Rising
Похоже, нашу главную героиню ни во что не ставят.
Приключенческий экшен Immortals Fenyx Rising, который уже сравнивают с «Зельдой от Ubisoft», уже скоро появится в продаже, и по такому поводу разработчики опубликовали сюжетный трейлер, в котором Зевс и Прометей вкратце и в шутливой манере посвящают нас в курс игровых событий и того, что через что придётся пройти главной героине, чтобы исполнить свою миссию.
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Напомним, что события Immortals Fenyx Rising разворачиваются в мире, основанном на древнегреческих мифах. По сюжету, недружелюбный титан Тифон захватил власть, и нам в роли молодой, но подающей большие надежды воительнице Феникс придётся восстановить статус кво, вернув силу олимпийским богам.
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Параллельно с публикацией сюжетного ролика издание GameInformer выложило 5-минутную запись сражения Феникс с одним из боссов.
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Релиз игры запланирован на 3 декабря на всех актуальных платформах.
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