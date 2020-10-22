Постапокалиптический градостроительный симулятор Surviving the Aftermath успешно прошёл этап эксклюзивности для Epic Games Store, и сегодня вечером добрался до всеми любимого Steam. Проект по-прежнему находится в раннем доступе, однако Steam-игрокам в этом плане повезло: за год EGS-эксклюзивности к игре уже было применено немало патчей, улучшивших работу проекта. Стоимость ранней версии Surviving the Aftermath составляет всего 465 рублей.

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Напомним, что действие Surviving the Aftermath разворачивается на пережившей конец света Земли, и нам в роли руководителя небольшого выжившего сообщества предстоит восстановить цивилизацию. Конечно, конец света не отбросил человечество на тысячи лет назад — знания и технологии всё-таки остались — но существование в таком мире райским отпуском уж точно не назовёшь.